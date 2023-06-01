7人組グループ・WEST.の桐山照史が27日、都内で行われたミュージカル『ミス・サイゴン』（10月・11月東京・東急シアターオーブほか）製作発表記者会見に登壇。エンジニア役への意欲を語った。【集合ショット】圧巻…！総勢52人でメドレーを披露する駒田一＆桐山照史ら同作品は、『レ・ミゼラブル』のクリエイティブ・チームが手がける第2弾として製作され、日本では1992年から1年半の帝劇ロングラン以来、通算上演回数1569回