WEリーグの日テレ東京Vは27日、元日本代表DF岩清水梓（39）が今季限りで引退すると発表した。「自分の理想とする動きと実際のコンディションのギャップが大きくなっていた。やり切ってこの決断になった」と語った。なでしこジャパンでは五輪2大会、W杯3大会を含め122試合に出場。11年W杯ドイツ大会では決勝の米国戦で退場になったが、初の優勝に貢献した。20年3月に長男を出産後も“ママさんWEリーガー”として活躍。24年8月に