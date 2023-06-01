9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の最新アルバム『We on Fire』が、4月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」の1位に初登場。前作『Back to Life』に続く、3作連続・通算5作目のアルバム1位を獲得した。【写真】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI初週売上は56.0万枚で、『Back to Life』（2025年11月10日付、53.2万枚）を上回り自己最高初週売上を記録。本作には、「再び燃え