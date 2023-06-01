WEST.の桐山照史（36）が27日、都内で名作ミュージカル「ミス・サイゴン」の製作発表会見に出席した。2022年の帝国劇場公演以来4年ぶりの再演。桐山は事務所入所時以来となるオーディションに参加し、駒田一（62）、東山義久（50）とのトリプルキャストとなるエンジニア役の座を射止めた。「迷惑かけます。先に言っておきます」と謙遜しつつ「150％の力を出します」と意気込んだ。東京公演は10、11月に東急シアターオーブで。