2026年4月21日にソロデビュー50周年を迎えたシンガー・ソングライターの浜田省吾の1stアルバム『生まれたところを遠く離れて』の“2026リミックスバージョン”が、4月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週1.4万枚を売り上げ、4位にランクインした。【写真5点】5.5万人を魅了する浜田省吾『A PLACE IN THE SUN at 渚園』初リリース時（1976年4月21日）から50年の時を経て、本作初のTOP5入りとなった。＜クレ