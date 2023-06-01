ジャングリア沖縄の新アトラクション「やんばるトルネード」＝27日午前、沖縄県今帰仁村沖縄県今帰仁村のテーマパーク「JUNGLIAOKINAWA（ジャングリア沖縄）」で27日、絶叫系アトラクション「やんばるトルネード」の県民向け先行体験会が開かれた。最大高度約20メートルで体が逆さまになり竜巻に飛び込んだような感覚を楽しめる。29日の運転開始を前に、園内には搭乗した老若男女の叫び声が響き渡った。青空の下、県民57人が