FM802は28日、今年の春のキャンペーンソング「春の窓から」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルで公開する。FM802では毎年春に、同局とゆかりあるアーティストが多数参加して、オリジナル・キャンペーンソングを制作するドリームプロジェクト「FM802×グラングリーン大阪ACCESS！キャンペーン」を開催。このオリジナル楽曲は毎年期間限定でFM802独占オンエアしている。2026年のキャンペーンソングは「いき