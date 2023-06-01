7人組グループ・WEST.の桐山照史が27日、都内で行われたミュージカル『ミス・サイゴン』（10月・11月東京・東急シアターオーブほか）製作発表記者会見に登壇。事務所に入所して以来のオーディションを回顧した。【集合ショット】圧巻…！総勢52人でメドレーを披露する駒田一＆桐山照史らこれまで数多くの舞台に出演してきた桐山。同じ舞台に立ったキャストから同作品の“空気感が合う”と言われ、実際に観劇しに行ったそう。