関西ローカルのラジオ局「ＦＭ８０２」で行われている春キャンペーン「ＦＭ８０２×グラングリーン大阪ＡＣＣＥＳＳ」で「いきものがかり」の水野良樹が作曲、「ＫＡＮＡ―ＢＯＯＮ」の谷口鮪が作詞を手がけた新曲「春の窓から」のミュージックビデオが、２８日午後１０時に同局のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでプレミア公開される。新生活がスタートする春に心地よい音楽を届けることを目的に、同局とゆかりのあるアーティスト