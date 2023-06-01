ＷＥＳＴ．の桐山照史が２７日、都内で行われたミュージカル「ミス・サイゴン」（１０月〜来年１月、東京・東急シアターオーブほか全国５都市）の製作発表記者会見に出席した。ベトナム戦争で陥落間近のサイゴンを舞台にした物語。１９９２年の日本初演から３５周年を迎え、通算上演回数１５６９回を重ねる。今回は２０２２年の帝国劇場公演以来、約４年ぶりの再演。会見冒頭では総勢５６人のキャストが、約３０分をかけて全８