「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」のボーカル・ＨＹＤＥが出演するプレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」が日本発売３０周年迎え、新ウェブＣＭ「悪魔はおいしさの証編」が２８日から公式ＹｏｕＴｕｂｅで公開される（テレビＣＭは５月３０日から全国で放映予定）。赤を基調とした重厚な空間の中、ＨＹＤＥのナレーションとともに展開。ワインを注ぐ音やグラスを傾ける繊細な動きが丁寧に描かれ、「盗