シンガー・ソングライターの米津玄師（３５）が、「２０２６ＮＨＫサッカーテーマソング」として新曲「烏」（からす）を書き下ろしたことが２７日、分かった。５月１０日に放送される同局のスポーツ番組「サンデースポーツ」（日曜・後９時５０分）で初公開され、６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯など同局で扱うサッカー関連の放送で使用される。サッカーを題材にした曲を手がけるのは自身初。「ＮＨＫサ