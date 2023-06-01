ロックバンド、L’Arc−en−CielのボーカルHYDE（57）の出演するチリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」の日本発売30周年記念CMに、3月にデジタル配信したアルバム「JEKYLL」の収録曲「SO DREAMY」が起用される。HYDEは「『SO DREAMY』も大切な人とディナーをいただく話です。ワインが歌詞にも出てきますし、まさに、このCMの背景で流れているのにぴったりの曲だなと思います」と共通点を感じている。ソロ活動25周年