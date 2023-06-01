シンガー・ソングライター米津玄師の新曲「烏」が「2026 NHKサッカーテーマ」に決定した。今回のために書き下ろした1曲で、5月10日放送のNHK総合「サンデースポーツ」（午後9時50分）内で初解禁される。6月12日（日本時間）開幕の「FIFAワールドカップ2026」の同局での中継時や、W杯以後も同局の各サッカー番組でオンエアされ、サッカーシーンを熱く彩る。米津は過去、社会人ラグビー部を描いたTBS系ドラマ「ノーサイドゲーム」や