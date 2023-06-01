「FM802×グラングリーン大阪ACCESS！」キャンペーンソングで、いきものがかり水野良樹（43）が作曲、KANA−BOON谷口鮪（35）が作詞した楽曲「春の窓から」のミュージックビデオが、きょう28日午後8時からFM802の公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。楽曲は谷口や、シンガー・ソングライター秦基博（45）LiSA（38）DISH／／北村匠海（28）ら6人が歌唱参加する。コーラスとしても参加する水野は「彩り豊かなボーカリスト