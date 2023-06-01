山林火災にみまわれた岩手県大槌町では、きのう、待望の雨が降りました。しかし、鎮圧のめどはたっていません。記者「午後2時です。先ほどから雨が降ってきましたが、雨脚が強くなってきました。火災発生から初の雨だということです」山林火災の発生から6日目のきのう、大槌町では午後2時から3時までの1時間に1.5ミリの雨が降りました。町民「ずっと雨を待って待って待っていたので、やっと降ったみたいな」地元の消防によりますと