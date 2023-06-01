WEST．桐山照史（36）が27日、都内で、ミュージカル「ミス・サイゴン」（26年10〜11月、東京・東急シアターオーブほか）の制作発表会見に出席した。桐山は、ベトナムでキャバレーを経営する主人公エンジニアのトリプルキャストとして、新たに「ミス・サイゴン」に加わった。桐山は「先輩方が作り上げてきた『ミス・サイゴン』に入る緊張感。ファンの人がたくさんいるのは分かっています。その方々に26年版を見てもらって楽しかった