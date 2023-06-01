詐欺の疑いで逮捕されたのは自称・愛知県に住む少年（17）です。少年は2026年4月27日、後志管内に住む70代の女性からキャッシュカード2枚をだまし取った疑いがもたれています。27日正午ごろ、少年は氏名不詳者などと共謀の上、役場職員を装い、女性に「医療費の払い戻しがある」と電話をかけました。話を信じた女性が口座の残高や口座情報などについての質問に答えると、「還付金を返還するためにキャッシュカードを新