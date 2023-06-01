札幌・南警察署は2026年4月27日、函館市に住む会社員の男（29）をストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。男は4月23日から24日にかけて、札幌市中央区に住む元交際相手の40代女性に、アプリで返信を求めるメッセージを複数回送り、連続して電話をかけるなどのストーカー行為をした疑いがもたれています。4月23日に女性から「別れたが、男がしつこく連絡をしてくる」と通報があり事件が発覚しま