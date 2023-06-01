きょうの為替市場はドル売りがやや優勢となる中、ユーロドルも買いが優勢となり、１．１７ドル台半ばまで一時上昇した。しかし、その後は１．１７ドル台前半に伸び悩む展開。それでも２００日線でサポートされており、リバウンド相場の流れは堅持している。一方、ユーロ円は１８６円台後半と上げは一服しているものの高値圏での推移は継続している。 テクニカルアナリストは、ユーロドル全体のバイ