NY株式27日（NY時間14:15）（日本時間03:15） ダウ平均49158.51（-72.20-0.15%） ナスダック24880.63（+44.03+0.18%） CME日経平均先物60115（大証終比：-125-0.21%） 欧州株式27日終値 英FT100 10321.09（-57.99-0.56%） 独DAX 24083.53（-45.45-0.19%） 仏CAC40 8141.92（-15.90-0.19%） 米国債利回り 2年債 3.804（+0.025） 10年債 4.338（+0.037） 30年債 4.941（