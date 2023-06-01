アメリカのトランプ大統領が出席した夕食会での銃撃事件で、逮捕された男がトランプ氏への殺人未遂など3つの罪で訴追されました。27日、複数のアメリカメディアが伝えました。訴追されたのは、西部カリフォルニア州のコール・トーマス・アレン被告（31）で、トランプ氏への殺人未遂のほか、2件の連邦武器法違反の罪に問われているということです。