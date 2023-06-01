アメリカのトランプ大統領が出席する夕食会の会場近くで起きた銃撃事件について、ホワイトハウスは「トランプ氏に対する3度目の暗殺未遂事件」だと明言しました。ホワイトハウス・レビット報道官「これは、過去2年間で3度目のトランプ大統領に対する暗殺未遂事件だ。歴史上、これほど頻繁に暗殺未遂に直面した大統領は他にいない」ホワイトハウスのレビット報道官は27日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会の会場近くで25日に