マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[アレクサンデル ブロクス] 2 - 0 [フェリックス オジェ アリアシム] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第7日がスペイン マドリードで行われ、男子シングルス3回戦で、アレクサンデル ブロクスと第3シードのフェ