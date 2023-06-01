4月27日（火）深夜 2:05〜2:35 放送何も決めずに福井県の旅▼小木家の墓参り、親戚も登場▼夕食問題発生、お店のアポが全く取れない!▼東野が宿の食事を勝手にキャンセルで事態は悪化▼困った3人に救いの手が…▼果たしてうまいカニにありつけるか?