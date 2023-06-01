トットナムは27日、オランダ代表MFシャビ・シモンズ（23）が右膝前十字じん帯を断裂して手術を受けると発表した。1次リーグ第1戦で日本と対戦するW杯北中米大会出場は絶望。シモンズは自身のSNSで「シーズンが突然終わった。この夏、W杯で国を代表することもできなくなった」と発信した。19歳で22年W杯カタール大会に出場したシモンズは代表戦34試合で6得点を挙げている主力で、北中米大会でも活躍が期待されていた。