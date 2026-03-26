春なのになんだか蒸し暑い……。例年よりも高温傾向と予想されているこの春は、“快適さ” も洋服選びの重要なポイントとなりそう。そこでチェックしておきたいのが、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のトップスです。今回は、「触れるたび涼しく、着るだけで美しい『美冷』アイテム」（公式オンラインサイトより）をお届け。これからの季節の救世主となる予感大なので、ぜひワード