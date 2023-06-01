石坂タケシ（４８）は社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」の期待の星。将来の総理候補と言われる小泉進次郎防衛相をモデルに小泉シンジロウ担当だ。この集団で看板芸人になるには「総理経験」が大事で、実力もさることながら運にも大きく左右される。さわやかタイプ。学生時代に演劇に関わり、役者願望があった。「父と、入った当時のここの社長が高校の同級生で。新卒で入る者も珍しければ、コネもあったかもれません