アメリカの航空大手ユナイテッド航空のCEOは27日、競合のアメリカン航空が協議に応じなかったとして、買収を断念すると発表しました。ユナイテッド航空のスコット・カービーCEOは声明で、顧客へのサービス向上などのために買収を打診したものの、アメリカン航空が「協議に応じることを拒否し、公にこの話を打ち切った」として、買収を断念すると発表しました。両社の合併構想をめぐっては、カービーCEOが2026年2月、トランプ大統領