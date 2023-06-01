NY株式27日（NY時間13:15）（日本時間02:15） ダウ平均49132.78（-97.93-0.20%） ナスダック24850.61（+14.01+0.06%） CME日経平均先物60155（大証終比：-85-0.14%） 欧州株式27日終値 英FT100 10321.09（-57.99-0.56%） 独DAX 24083.53（-45.45-0.19%） 仏CAC40 8141.92（-15.90-0.19%） 米国債利回り 2年債 3.808（+0.030） 10年債 4.341（+0.040） 30年債 4.944（+