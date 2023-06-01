ホワイトハウスのレビット報道官が会見を行っており、「トランプ大統領は本日、チームとイランの提案について協議している」と述べた。まもなくトランプ大統領から報告を受ける予定だという。 ・トランプ大統領は本日、チームとイランの提案について協議。 ・米国がイランの提案を検討しているかどうかは明言せず。 ・イラン問題についてまもなくトランプ大統領から報告を受ける予定。