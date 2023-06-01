◇スペイン1部Rソシエダード3―3Rバリェカノ（2026年4月26日）RソシエダードのMF久保が交代後に警告を受けた。後半28分にビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入でオンフィールドレビューが行われ、熱くなった両軍ベンチにイエローカードが提示された。Rソシエダードは後半11分に退いていた日本代表が対象になった。前半6分にシュートを放つなど奮闘したアタッカーだが、不発に終わって試合も終了間際の失点で痛恨