「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、ロサンゼルスでのカブス戦に「１番・指名打者」で出場し、１２戦６０打席ぶりの６号を放つなど３打数３安打１打点、１四球、１盗塁だった。先発の今永昇太投手（３２）から２安打を放つなど、サイクル安打まで三塁打を残す今季初の猛打賞で、チームの３日ぶりとなる首位奪回に貢献した。待望の一発で長いトンネルを抜けた。大谷が確