「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースのロバーツ監督が試合前会見で、大谷の次回登板が２８日のマーリンズ戦になると発表。疲労蓄積が懸念される中、今季初でレギュラーシーズンでは昨年６月２８日以来となる中５日でマウンドに立つ。中６日で２９日に登板すれば、翌日は試合がないため、疲労回復の時間をつくれるが「順番どおりにいく。必ずしも決まった休養日に縛られる必要はないと考えている。