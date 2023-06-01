「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）カブスの先発・今永昇太投手（３２）は六回途中６安打５失点で降板。今季２敗目となった。初回の３失点を「イニングの中で修正できなかった」と反省した。大谷とは３打席対戦して２安打１四球。「これまでの対戦も紙一重のような戦いはたくさんありましたし、ホームランにならなくて良かったとか、セカンドゴロのシーンもありましたし。勝負は紙一重なので、その紙一重を