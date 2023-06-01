きょうの為替市場はドル売りがやや優勢となる中、ポンドドルは買戻しが見られ１．３５ドル台半ばに戻す展開。１００日線でサポートされリバウンド相場の気配は温存しているものの、直近上値を抑えられている１．３６ドル台にはなお慎重となった雰囲気となっている。一方、ポンド円は一時２１６円と高値を更新。 ただ、投資家はポンドに対してより慎重姿勢を取り始めている気配が見受けされる。オプション市場では今週