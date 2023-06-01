NY株式27日（NY時間12:06）（日本時間01:06） ダウ平均49142.15（-88.56-0.18%） ナスダック24782.43（-54.17-0.22%） CME日経平均先物60140（大証終比：-100-0.17%） 欧州株式27日GMT16:06 英FT100 10321.09（-57.99-0.56%） 独DAX 24083.53（-45.45-0.19%） 仏CAC40 8141.92（-15.90-0.19%） 米国債利回り 2年債 3.799（+0.021） 10年債 4.328（+0.027） 30年債 4.9