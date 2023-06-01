◇ナ・リーグドジャース6ー0カブス（2026年4月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、カブス戦で6号ソロを含む今季初の3安打1打点の活躍で、2連勝＆3日ぶりの首位返り咲きに貢献した。ド軍移籍後自己ワーストだった連続試合ノーアーチを11、連続打席ノーアーチを59で止める待望の一発。打撃の要となる「構え」を修正し、復調の兆しを見せた。一塁ベースを回った際に、仲のいい同学年