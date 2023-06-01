26日の試合でプレーするモドリッチ（左）＝ミラノ（AP＝共同）サッカーのイタリア1部リーグ、ACミランは27日、クロアチア代表MFモドリッチが、左頬骨骨折のため手術を受けると発表した。26日のユベントス戦で相手と衝突して負傷した。40歳のモドリッチは、出場すれば自身5度目となる6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会までに回復しても、フェースガードの着用が必要となりそうだ。（ロイター＝共同）