◇ナ・リーグカブス0−6ドジャース（2026年4月26日ロサンゼルス）カブスの今永が5回1/3を100球で6安打、今季自己ワースト5失点で2敗目を喫した。初回先頭の大谷を四球で歩かせた後、二盗と捕手の悪送球で三塁に進まれ、犠飛で先制点を許した。さらに2者連続で二塁打を浴びるなど3点を失い「長打を打たれたくない意識が強く、厳しく狙い過ぎてカウントを悪くした」と反省した。2回以降は立ち直ったが6回に失点して降板し