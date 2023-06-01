岩手県大槌町の山林火災は、延焼範囲がさらに広がりました。その中、現地では火災発生以降、初めてとなる雨が降りました。記者「大槌町大槌です。あちら、大槌高校の近くまで火が迫っています」町によりますと、27日午後5時現在の焼失面積は、小鎚地区と吉里吉里地区あわせて1618ヘクタールで、前日から245ヘクタール拡大しました。町内では依然、1558世帯3257人に「避難指示」が出されていて、町の内外にあわせて8か所の避難所が