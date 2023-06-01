『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第2話では、スナックのママ・あかり（野呂佳代）の過去が描かれた。 参考：三浦透子、『銀河の一票』に新聞記者役で登場「とても意義を感じています」 茉莉（黒木華）に都知事選出馬を要請されたあかり。突然のことに戸惑うというより本気にしていない様子のあかりは、いつもと同じ朝を迎える。それは一見すると穏やかな日常だった。 前回、どんな人が政治家に向いていて、ど