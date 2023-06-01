パリ・サンジェルマン（PSG）のルイス・エンリケ監督が、バイエルン撃破へ自信を示した。フランス紙『レキップ』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）連覇を目指すPSGはリーグフェーズを11位で終えてノックアウトフェーズへのストレートインを逃したが、プレーオフでモナコとの同国対決を制し、ラウンド16ではチェルシーを2戦合計8−2で粉砕。シーズン終盤にかけて次第に調子を上げていくと、準々決勝では王者の貫禄を見