イランのアラグチ外相は27日、訪問先のロシアで、プーチン大統領と会談し、連携強化を確認しました。アメリカとの協議再開のめどが立たない中、関係国への働きかけを強めています。イランのアラグチ外相は、アメリカとの協議の仲介国パキスタンなどを訪問した後にロシア入りし、27日、プーチン大統領と会談しました。タス通信によりますと、アラグチ外相はロシアがイランの立場を強く支持していると謝意を示した上で、両国の連携強