３ピース・ロックバンドのＵＮＩＳＯＮＳＱＵＡＲＥＧＡＲＤＥＮが２７日、公式サイトを更新し、ドラムの鈴木貴雄が７月の幕張メッセ公演を最後に脱退することを発表。これに伴い、バンドも活動休止することもあわせて発表した。公式サイトでは「いつもＵＮＩＳＯＮＳＱＵＡＲＥＧＡＲＤＥＮを応援してくださる皆様へ」というタイトルで文章を投稿。「この度、２０２６年７月１５日幕張メッセ公演をもちましてＵＮＩＳ