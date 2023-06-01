プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プリプリエビと豆腐のまろやかうま煮」 「カルシウムたっぷりチヂミ」 「新ジャガとニンジンの甘酢和え」 の全3品。 中華料理は、材料が多く手間がかかりそうに感じますが、しっかり下準備をしていれば調理はあっという間なんです。【主菜】プリプリエビと豆腐のまろやかうま煮 エビや豆腐のような淡白な具材には中華風のしっかり味がよく合いま