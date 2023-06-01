サバ缶を宇宙に飛ばすための第一歩ともいえるHACCP認証を取得した、若狭水産高校の朝野（北村匠海）と生徒たち。しかし次に何をすればいいのかが見えてこないまま、菅原（出口夏希）や寺尾（黒崎煌代）たち“1期生”の卒業の日が近付いてくる。4月27日に放送された『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）は第3話。はやくも1期生の物語――すなわちこのドラマの“第1章”がフィナーレを迎えることになる。 参考