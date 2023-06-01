27日午前、東京・品川区でクレーン車が転倒し、住宅の屋根にぶつかる事故がありました。警視庁によりますと、27日午前11時半ごろ、品川区西五反田の工事現場で「クレーン車が横転しました」と通報がありました。クレーン車は13トンあり、工事中に土のう袋をつり上げていたところバランスを崩して転倒し、クレーン部分が近くの住宅の屋根にぶつかったということです。この事故によるけが人はいませんでした。近隣の住民「ドカーンて