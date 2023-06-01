名古屋市天白区で男性を車に乗せて連れ去り、暴行を加えてその場に放置したとして、44歳の男が再逮捕されました。 【写真を見る】元従業員の男性（58）を車で連れ去り公園で引きずり倒して車ではねた上その場に放置…男（44）を再逮捕男性は現在も意識不明の重体名古屋・天白区 警察によりますと、再逮捕された天白区の塗装業・真茅正志容疑者（44）は今月6日、自宅近くの路上で男性（58）を自分の車に乗せて連れ去り、近