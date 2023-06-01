アフガニスタンで実権を握るイスラム主義組織タリバンの暫定政権は、隣国パキスタンからの攻撃を受け、4人が死亡し、70人が負傷したと発表しました。タリバン暫定政権の発表によりますと、27日、アフガニスタン東部クナール州の複数の地域をパキスタン軍が攻撃しました。一連の攻撃で、アフガニスタン側で4人が死亡したほか、地元の大学なども被害を受け、学生およそ30人を含む70人近くがけがをしたということです。タリバン側は、